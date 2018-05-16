В Москве задержали наркомана, работающего завхозом в храме

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Известно, что нарушитель любил ездить по городу под кокаином, пока не попался правоохранителям. Теперь мужчина ожидает суда.

В Москве поймали оригинального завхоза православного храма. Сергей Аликов работает завхозом в Храме святой Екатерины на Большой Ордынке. Недавно его автомобиль остановили на кольце и Сергей очень странно себя вёл: перебивал инспектора и шмыгал носом. Мужчину попросили выйти из машины и досмотрели.

Первое мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Второе у него в машине нашли полграмма кокаина. Происхождение порошка Аликов объяснить не смог, но рассказал, что ехал с собственного дня рождения Сергею исполнилось 40 лет. Полицейские поздравили завхоза и пригласили в суд.