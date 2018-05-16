В Гомеле парень ранил троих полицейских и пытался сбежать по реке

Сегодня, 13:50

Об этом информируют сотрудники УВД Гомельского облисполкома Белоруссии. За злоумышленником устроили погоню на лодке по реке Сож, здоровье раненных оценивают как стабильное.

По предварительным данным, 15 мая в Гомеле в 23:40 сотрудники правоохранительных органов заметили в троллейбусе №20 24-летнего разыскиваемого. Отмечается, что ЧП произошло на остановке «Универмаг «Гомель». Трое полицейских предприняли меры по задержанию молодого человека, но тот оказал отпор при пассажирах и нанес стражам порядка ножевые ранения.

После парень выбежал из троллейбуса и прыгнул в реку Сож, намереваясь сбежать. За ним устроили погоню на лодке, где и задержали. Злоумышленник нырнул с целью скрыться, но его дыхания надолго не хватило. Раненные полицейские получили экстренную медицинскую помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает.