Жителя Усолья-Сибирского осудили за пропаганду терроризма

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Об этом информируют сотрудники Управления ФСБ России по Иркутской области. Суд Дальневосточного окружного военного суда приговорил мужчину к 2 годам колонии.

Согласно материалам уголовного производства, в 2017 году 34-летний россиянин, проживающий в городе Усолье-Сибирский, в социальной сети с фейковой страницы опубликовал аудио, в которых оправдывалась деятельность террористических организаций, запрещенных законом в России и в некоторых других странах. Мужчина был арестован и обвинен в пропаганде терроризма. Его осудили на два года лишения свободы в колонии общего режима.

Как информируют сотрудники Управления ФСБ России по Иркутской области, с начала 2017 года за публичный призыв к террористической деятельности в Приангарье к тюремному заключению приговорили четырех граждан, среди них трое подданные других стран.