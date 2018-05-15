В Костроме девушки обворовывали магазин с помощью детской коляски

Сегодня, 21:13

Местных жительниц 22 и 25 лет задержала полиция. Им грозит тюремное заключение.

В Костроме две девушки обворовывали магазин одежды, используя детскую коляску. Молодые горожанки заходили в торговый зал и складывали похищенное в средство для перевозки детей. Пользуясь тем, что их никто не видит, злоумышленницы выносили дорогостоящий товар. Выявить факт преступления удалось при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Продавцы обнаружили недостачу и решили проверить, куда делись вещи с полок. После того, как девушек разоблачили, администрация магазина обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили личность местных жительниц. Их уже вскоре задержали и предъявили обвинение. Девушки сознались в содеянном и пояснили, что хотели перепродать краденное по более низкой цене.