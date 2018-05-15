Мошенники похитили с карты худрука «Союзмультфильма» около 300 тысяч рублей

Сегодня, 17:24

Женщина обратилась с заявлением в полицию с просьбой найти и привлечь злоумышленников к ответственности.

В Москве мошенники похитили с банковской карты художественного руководителя «Союзмультфильма» Елены Черновой около 300 тысяч рублей. Аферисты, по словам потерпевшей, представились ей сотрудниками банка. Подробности инцидента не раскрываются, источник сообщается, что данный случай имел место быть накануне. Злоумышленники позвонили женщине по телефону, назвавшись работниками ВТБ и, узнав её банковские реквизиты, тут же списали крупную сумму денег со счёта. Чернова сразу обратилась в полицию. Правоохранители уже начали проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Сосновке из банкомата злоумышленник похитил 500 000 рублей. Поисками вора занимается полиция. Пока установить личность мужчины не представилось возможным.