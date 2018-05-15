В Ленобласти двое мужчин связали и избили до смерти свою подругу

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В Гатчине компания из двух мужчин и двух женщин решила собраться для совместной выпивки. Итог оказался плачевный, сильный пол предъявил претензии своим собутыльницам.

Инцидент в Ленобласти произошёл 14 мая в Гатчине в квартире дома по адресу Рабочий переулок, 4. Соседи позвонили правоохранителям и сообщили, что оттуда доносятся громкие крики о помощи.

Когда те прибыли на место события, то увидели в парадной двух мужчин 43-х и 34-летнего возраста, пытавшихся покинуть здание. Их поведение показалось росгвардейцам подозрительным и их задержали.

Когда они вошли в квартиру, указанную соседями, то увидели там двух жестоко избитых женщин. Одна из них была при этом связана и к моменту прибытия правоохранителей уже недвижима. Впоследствии выяснилось, что она от побоев скончалась.

Установлено, что сначала застолье проходило вполне мирно. Затем мужчины обвинили подруг, с которыми распивали спиртное, в краже. Они подумали, что те похитили у них 5 тыс. рублей, чтобы добиться правды, они стали их жестоко избивать.

За убийством последует «жёсткий» срок. Уголовное дело уже возбуждено. Подозреваемые дают показания.

Сообщение сделано пресс-службой регионального УВО Нацгвардии.