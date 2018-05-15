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За это правоохранители могут выписать предпринимательнице штраф в размере 4 тыс. рублей. Информацию подтвердили в главке МВД по региону.

В Черкесске 65-летняя пенсионерка продавала насваем и снюс. В отношении нарушительницы составили админпротокол по статье КоАП РФ «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)». Если вину пенсионерка признает, и ее докажут – бабушка выплатит 4 тыс. рублей за правонарушение. В Черкесске это первый подобный случай промыслов среди пенсионеров с продажей особых товаров. К слову, снюс - это один из видов бездымного табака.