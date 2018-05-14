Супруги из Беларуси склонили к "групповухе" 15-летнего племянника

Вчера, 22:41

Супружеская пара вошла в групповой половой контакт с подростком. Им грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В столице Беларуси Минске произошел инцидент, грозящий лишением свободы. Женщина 33-х лет, работающая администратором ресторана, и ее супруг – грузчик частной фирмы, мужчина 37-ми лет, решили провести вечер в компании своего 15-летнего племянника. После распития спиртных напитков от дяди поступило предложение заняться "групповухой".

Семейная пара была задержана сотрудниками полиции по подозрению совершения полового акта с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.168 УК Беларуси. Супругам, ранее не призываемым к уголовной ответственности, грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Также им придется пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Отметим, что подобный случай происходит не впервые. Ранее было известно, что в Минском районе сельчанка 26-ти лет около двух месяцев занималась сексом с 15-летним подростком. Знакомство с юношей произошло в одной из социальных сетей. Жительнице Минского района грозит лишение свободы до 4 лет по той же статье.