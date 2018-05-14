В Севастополе живодёр лопатой забил собаку на глазах у детей

Вчера, 21:52

Суд признал вину севастопольца в жестоком обращении с животным. В качестве наказания ему назначили год исправительных работ.

Пресс-центр Севастопольского суда информирует, что жителя города привлекли к ответственности из-за жестокости по отношению к собаке. Живодёр забил до смерти бездомного пса, применив штыковую лопату. Инцидент произошёл прямо на глазах у детей, игравших в то время на спортплощадке. Мужчина нанёс псу 8 ударов.

В ходе суда подсудимый отметил, что накануне убитое им животное покусало за руку его маленькую дочь. Суд учёл озвученные смягчающие обстоятельства дела, а также пребывающих на его иждивении троих лиц, и назначил севастопольцу год исправительных работ и компенсацию морального вреда, причинённого присутствовавшим при убийстве собаки лопатой детям - 200 тыс. рублей. Обжаловать приговор мужчина может до 21 мая текущего года.