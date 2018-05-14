В Нижнем Новгороде таксист-гомосексуал изнасиловал официанта отеля Hilton

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Telegram-канал Mash передаёт подробности происшествия. В сообщении указывается, что парень вызвал машину, а его там ожидал озабоченный водитель.

В сообщении указывается, что данное происшествие случилось в Нижнем Новгороде. Молодой официант из отеля Hilton вызвал таксиста, чтобы добраться домой. Машина приехала, парень в неё сел и поехал по назначенному маршруту. Однако во время поездки между водителем-гомосексуалом и таким же парнем «вспыхнула искра». В итоге мужчины решили устроить сексуальные ласки, которые изначально начались по обоюдной симпатии друг к другу и согласию.

Если верить опубликованной информации, то в один момент молодой официант отеля Hilton решил остановиться, но было уже поздно и таксист сделать этого уже не смог. Парень расценил всё как изнасилование и написал заявление в полицию, которая возбудила против гомосексуального таксиста уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист сильно избил известную певицу из Белоруссии за то, что она отказала ему в интимной близости.