Во Владикавказе злоумышленник пытался зарезать парня

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Злоумышленник пырнул ножом 20-летнего парня в грудь. Пострадавший находится в больнице Владикавказа.

Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы выяснили, что между двумя парнями случилась ссора, в ходе которой 22-летний житель Владикавказа достал нож и нанес удар пострадавшему прямо в грудную клетку, после чего быстро скрылся. Инцидент случился в городском сквере.

Полиция доставила агрессора в участок и изъяла нож. Подозреваемому запрещено покидать город. Ему грозит тюремное заключение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также в Советске мужчина с ножом напал на сотрудника Росгвардии. Выяснилось, что напавший был ранее судим и недавно вышел из тюрьмы.