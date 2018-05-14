На набережной Фонтанки в Петербурге мужчина выстрелил в прохожего

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В Санкт-Петербурге, на одной из центральных улиц, выстрелом из травмата ранили мужчину. Об этом стало известно от пресс-службы главного управления Росгвардии по городу на Неве и Ленобласти.

12 мая в 6:45 утра около дома №39 на набережной реки Фонтанки был задержан 37-летний мужчина с травматическим пистолетом «Grand Power». Именно этим оружием задержанный поразил голень мужчине тридцати двух лет на почве бытового конфликта на набережной Фонтанки. Пострадавшего без замедлений госпитализировали в Мариинскую больницу. Подозреваемого сотрудники Отдела вневедомственной охраны доставили в 28-ой отдел полиции. После проверки факта о происшествии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что Санкт-Петербург станет одним из городов, в котором с 25 мая по 25 июля, на время проведения чемпионата мира по футболу, будет действовать запрет на оборот оружия. Данный указ был ранее подписан президентом. Известно, что рассматривается вопрос о подписании подобного указа, касающегося любых массовых мероприятий в стране.