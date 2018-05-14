В Сыктывкаре пьяный мужчина, насмотревшись боевика, решил взорвать дом

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Правоохранители юмора не оценили и задержали злоумышленника. Ему грозит тюремное заключение.

В Сыктывкаре пьяный мужчина принял решение «взорвать дом», сообщив о своём намерении по телефону экстренной службы «112». На отчаянный поступок местного жителя вдохновил просмотр боевика.

Как объяснил подозреваемый, он находился в квартире у своей знакомой и, просматривая художественный фильм, распивал спиртное. Внезапно ему пришла в голову мысль взорвать жилой дом, о чём мужчина решил сообщить правоохранителям. Те, получив сигнал, выехали по адресу, но взрывного устройства не обнаружили. Тогда полицейские нагрянули в гости к заявителю и провели с ним беседу, в ходе которой горожанин сознался в содеянном. Шутку телефонного террориста силовики не оценили и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

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