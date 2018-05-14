На юго-востоке Москвы уборщица нашла труп младенца

В органы полиции поступило заявление об обнаружении мертвого тела новорожденного ребенка. По предварительным данным, малышка пролежала в общественном месте примерно сутки.
Труп младенца нашла уборщица на юго-востоке Москвы. Новорожденная девочка была в крови, с пуповиной и в плодной оболочке.
Правоохранительные органы проводят расследование и поиск рожениц, которые обращались за помощью в больницу.
Напомним, что несколько дней назад труп недоношенного младенца обнаружили в сточной канаве Москвы. После проведения экспертизы выяснилось, что плоду было всего 6 месяцев.