VistaNews.ru


На юго-востоке Москвы уборщица нашла труп младенца

Сегодня, 18:06

В органы полиции поступило заявление об обнаружении мертвого тела новорожденного ребенка. По предварительным данным, малышка пролежала в общественном месте примерно сутки.

Труп младенца нашла уборщица на юго-востоке Москвы. Новорожденная девочка была в крови, с пуповиной и в плодной оболочке.

Правоохранительные органы проводят расследование и поиск рожениц, которые обращались за помощью в больницу.

Напомним, что несколько дней назад труп недоношенного младенца обнаружили в сточной канаве Москвы. После проведения экспертизы выяснилось, что плоду было всего 6 месяцев.

Подписаться:

Поделиться:



Рекомендуем


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях