В Уфе жестоко расправились с юным спортсменом

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В ночь на воскресенье после кровавых разборок студент-хоккеист скончался от множественных ножевых ранений.

Трагедия произошла в ночь на 13 мая в южном районе Кооперативной поляны в Уфе. Со слов очевидцев известно, что там сцепились пятеро молодых парней. В ходе жестокой разборки один из участников потасовки начал стрелять в противника из травматического пистолета. Сразу после этого пострадавший достал нож и напал на стрелявшего. В результате жестокой расправы юный спортсмен получил множественные опасные и несовместимые с жизнью ножевые ранения. Спасти студента-хоккеиста не удалось.

Приятели погибшего очень переживают смерть друга. Они вспоминают молодого человека как веселого и дружелюбного парня, который так и не успел закончить университет.

Представитель следственного комитета сообщил, что по данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас правоохранители ожидают результатов экспертиз, проводят проверки, которые помогут разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.