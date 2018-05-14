В Британии отец 2 детей в течение двух лет насиловал школьницу перед уроками

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В графстве Лестершир в Британии мужчина, который считался примерным семьянином, имея двух детей, два года насиловал девочку, которая на начало таких встреч была 13-летней. За данный проступок 35-летний работник местного отеля был осуждён на 4 года, как сообщает VladTime.

Кроме того, он не имеет права больше приближаться к жертве. У злоумышленника были регулярные встречи со школьницей перед началом уроков в 2014-2016 годах. Кроме интимного акта, житель Лестершира вынудил девочку отправить ему снимки, где она была обнажена. Школьница долгое время никому ничего не говорила, поскольку насильник убеждал, что в таком случае плохо будет всем, а особенно просил пожалеть его сыновей.

Когда полиция его арестовала, мужчина во всём признался, однако заявил, что действительно любил свою жертву. Сама школьница, не видя насильника уже два года, не может вернуться к нормальной жизни. Она сильно запустила учёбу и регулярно принимает антидепрессанты. Представитель суда отметил, что хоть девочка знает о том, что её обидчик наказан, она не может уже никому доверять.