«Робин Гуд из Хакасии»: В Черногорске поймали вора, который грабил во имя добра

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Оказалось, что 21-летний парень совершил налёт на магазин из-за нечестного хозяина. Когда-то в нём работала родственница обвиняемого и руководитель не выплатил ей зарплату. Поэтому молодой человек решил сделать всё, чтобы справедливость восторжествовала.

О «Робин Гуде» из Хакассии правоохранители узнали, когда продавец одного из магазинов в Черногорске обратилась с сообщением о грабеже. Молодой человек ворвался в здание, начал угрожать палкой в виде шокера. В итоге он забрал из кассы сумму в 10 тысяч рублей.

Спустя немного времени представители полиции всё же поймали вора. Им оказался 21-летний житель Черногорска. Молодой человек был беззаботен. Правоохранителям он сообщил, что грабил «во имя добра». Дело в том, что его родственница когда-то работала в магазине на Советской улице. Однако работодатель оказался не добросовестным и не выплатил женщине часть зарплаты. В итоге парень решил отобрать деньги самостоятельно.

В рамках обыска полиция нашла шапку, которую молодой человек натягивал на лицо во время грабежа, а также часть похищенных денег. В итоге по отношению к парню возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Налётчика уже задержали. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Эту информацию уточники представители пресс-службы МВД по Хакасии.