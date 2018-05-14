В Барнауле юноша похитил мягкие игрушки и использовал в странных целях

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Хищение было совершено им из игрового автомата, находящегося в магазине. После этогопмужчина вышел на улицу и раздал игрушки первым попавшимся прохожим.

В Барнауле к местным правоохранителям обратились работники центра, которые занимаются обслуживанием игровых автоматов для детей. Они обнаружили повреждение одного из них.

Он установлен в Барнауле в помещении продуктового магазина, расположенного на улице Молодёжная. После проведённой ревизии установлено, что пропали мягкие игрушки в количестве пяти штук. Общая стоимость того, что похитил юноша, составило порядка 4,5 тысяч рублей.

Юноша был задержан очень скоро. В этом помогли записи, сделанные камерами наблюдения, установленными в магазине. Однако, похищенного у него уже не было. Он использовал мягкие игрушки в странных целых, раздав случайным прохожим. Следователи не помнят, чтобы в Барнауле ранее происходило что-либо подобное.

20-летний юноша проживает в самом Барнауле. Объяснить мотивы своего поступка он не смог, но во всём уже сознался.

Такое сообщение сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.

Подобная «благотворительность» за чужой счёт может обернуться для него сроком в два года.