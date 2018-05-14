В Москве таксист сильно избил известную певицу из Белоруссии

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Молодую девушку зовут Ольга Жукова. Артистка популярна у себя на родине, и даже собиралась участвовать в «Евровидении». Вчера же, 13 мая, после концерта на Таганке в одном из клубов Жукова села в такси, однако мужчина остановил автомобиль и начал домогаться молодую девушку.

Естественно известная певица из Белоруссии отказала наглому водителю. В итоге таксист избил певицу, сломав её нос, а затем начал добивать ногами.

После избиения девушка отправилась в ближайшее отделение полиции и написала заявление. Позже оказалось, что праздничное мероприятие в Москве проходило в честь мужа Ольги Жуковой, который праздновал день рождение.

На официальной странице в Instagram певицы из Белоруссии указывается, что она является золотым и серебряным призёром конкурса ELLO UP, обладательницей титула «Мисс грудь Белоруссии», а также солисткой Белорусской государственной филармонии.