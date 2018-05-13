Гендиректор стройфирмы в Ленобласти хотел взяткой загладить смерть рабочего

Вчера, 22:59

Глава компании пытался скрыть смерть рабочего, что правоохранители намеревались тщательно проверить и расследовать. Преступник посчитал - 200 тысяч вполне достаточно, чтобы «замять» дело, однако что-то пошло не так.

Гендиректор стройфирмы планировал оставить без огласки инцидент, который произошел 7 мая на строительной площадке «ПаркЛэнд» в Ленинградской области. Тогда погиб рабочий, и следователи инициировали проверку. Бизнесмен хотел откупиться, но был пойман на взятке, после чего следственный эксперимент зафиксировали ответственные за процесс сотрудники ФСБ.

Сообщается, что гендиректор из Ленобласти отправлен под домашний арест, и в скором времени будет решаться дальнейшая судьба подозреваемого. О смерти рабочего, который упал с высоты на стройплощадке и разбился насмерть, СМИ ранее не сообщали.