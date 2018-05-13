Свидетель по делу «Роснано» Дмитрий Лернер пережил покушение в Москве

Вчера, 22:32

В столице РФ в парке на улице Череповская неизвестные совершили нападение на известного бизнесмена. Он стал важной фигурой в политике из-за причастности к расследованию серьезного преступления на предприятии, видимо, за что и получил удар по голове во время пробежки.

Дмитрий Лернер получил предупреждение от неизвестных людей в парке на улице Череповская в Москве. Пострадавший привязывает покушение к делу «Роснано», где он проходит важным свидетелем. Сообщается, что предприниматель пережил нападение неизвестных во время пробежки. За состоянием бизнесмена следят медики. Ранее Дмитрия Лернера также атаковали летом 2015 и весной 2016 года. В первый раз его пытались застрелить из автомата, а во второй раз пытались избавиться от мужчины с помощью гранаты, установленной на машине.

АО «Роснано» - это российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Компания содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.