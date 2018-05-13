Депутат из Анапы подозревается в расстреле приятеля

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Как гласит следствие, обвиняемый ночью 7 мая убил своего приятеля недалеко от станицы Раевской и немедленно скрылся. Погибшего обнаружили случайные прохожие, которые сообщили про труп в полицию.

Следователи Кубани открыли уголовное делопроизводство в сторону чиновника городского совета Анапы, которого обвиняют в убийстве своего знакомого, кроме этого подозреваемый незаконно носил с собой оружие. Данная информация появилась на интернет-ресурсе следственного центра Краснодарского края. На данный момент подозреваемого задержали и закрыли под стражу.

Позже источники сообщили, что убитый оказался крёстным депутата и около 15 лет назад задолжал тому два миллиона рублей. Они встретились на станице Раевской в кафе, в результате не нашли общий язык. Тогда парламентарий, по версии следствия, выстрелил в обидчика, выпустив из оружия шесть пуль.