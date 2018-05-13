Девушка из Ижевска ударила ножом собственную мать

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Потерпевшая попала в медучреждение с серьезным ранением грудной клетки, о чем сообщили правоохранителям работники больницы. По подозрению в причинении тяжкого вреда была задержана 20-летняя девушка, которая оказалась дочерью пострадавшей.

В ходе выяснений обстоятельств трагедии выяснилось, что девушка из Ижевска ударила собственную мать ножом, вследствие чего родительница нападавшей была серьезно ранена. Мать преступницы оказалась в больнице, а девушке грозят разбирательства и строгое наказание за такое поведение.

Следователи отметили, что данная ижевчанка уже была судима за хранение наркотических веществ в свои юные годы. Такое обстоятельство может отразиться на решении суда. Пока не сообщается, по какой причине произошел инцидент, но предварительно известно, что мать и дочь вместе распивали спиртные напитки, после чего поругались.