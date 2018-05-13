В Кингисеппе безработный развращал школьницу

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13 мая в полицию поступило обращение от 39-летней жительницы Кингисеппа по поводу домогательств к её 15-летней дочке. Как заявила мать, к школьнице приставал 29-летний безработный сосед.

По её словам, происшествие имело место 12 мая. Вечером около 8 часов извращенец пытался развратить девочку. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в развратных намерениях в сторону несовершеннолетней. Как сообщили источники, на данный момент ей ничего не угрожает.

Сейчас решают вопросы об открытии уголовного делопроизводства и про избрание меры наказания для обвиняемого.

Ранее стало известно о следователе Пермского края, который хотел склонить несовершеннолетнюю девочку к сексуальной связи и запугивал своей должностью.