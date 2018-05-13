Пьяный житель Твери избил беременную сожительницу

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Происшествие случилось в Южном микрорайоне города 12 мая вечером, прямо в подъезде одного из многоэтажных домов. Потерпевшая получила травму живота, после чего была доставлена в медучреждение после оказания необходимой помощи прямо на месте.

Нападавшим стал пьяный житель Твери, который с жестокостью применил рукоприкладство к своей же беременной сожительнице. Мужчина избил девушку и вел себя неадекватно, пока на место трагедии не прибыли медики и представители правоохранительных органов.

Сообщается, что сейчас потерпевшая находится в медицинском учреждении, ее жизни ничего не угрожает, но как отразится дерзкое избиение на еще не рожденном ребенке – неизвестно. Был ли пострадавшая беременна от своего обидчика, также не сообщается. Причины инцидента и другие обстоятельства уточняются правоохранителями.