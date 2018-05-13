В Москве неизвестные с электрошокером ограбили мужчину на 600 рублей

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Инцидент произошёл в одном из супермаркетов в центре столицы. Москвичу после нападения понадобилась медицинская помощь.

В Москве группа злоумышленников в составе четырёх человек с помощью электрошокера ограбила 36-летнего мужчину, отобрав у него денежные средства в размере 600 рублей. Пострадавший тот час же обратился в полицию с соответствующим заявлением в отношении неизвестных лиц. По его словам, инцидент произошёл в супермаркете на Новом Арбате. Злоумышленники избили его, а также, угрожая предметом, внешнее похожим на электрошокер, потребовали отдать все имеющиеся у него деньги. Опасаясь за свою жизнь, москвич передал нападавшим 600 рублей, после чего грабители скрылись. Мужчине же понадобилась помощь медиков. Сейчас розыском преступников занимается полиция.

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