Парламент Каталонии не утвердил Торру главой правительства

Сегодня, 22:44

Каталонский парламент не утвердил в первом туре кандидатуру Торру. Следующий раунд голосования состоится послезавтра.

За Торру отдали свои голосов его сподвижники по партии. В это время лидер фракции Карлес Пучдемон ожидает в Берлине судебного вердикта о депортации его обратно в Испанию.

Бывший председатель каталонского парламента не исключает, что в недалеком будущем он может оказаться за тюремной решеткой или в эмиграции. Чиновник заявил в интервью, не намерен строить планы на будущее. Он уверен, что если его вернут на Пиренеи, то ближайшие годы он станет отбывать наказание в местах не столь отдаленных, в обратном случае определенное время будкт находиться в изгнании. В марте Пучдемона задержали на германо-датской границе, в апреле его выпустил суд по денежный залог.