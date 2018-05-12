Вчера, 17:36

В Перми злоумышленники с битами устроили «ночь разбоя», избивая прохожих и забирая у них мобильные телефоны. Задержали нарушителей утром на следующий день.

Злоумышленники вели себя очень уверенно и даже не пытались спрятать биты. Они открыто ходили с ними по улицам, спокойно прогуливаясь. Именно это обстоятельство и помогло правоохранителям достаточно быстро их обнаружить, как сообщает VistaNews.

Причины агрессивного поведения нарушителей не уточняются. Есть предположение, что они могли быть в состоянии алкогольного опьянения. В паблике Mash, где и стало известно о данном случае, некоторые интернет-пользователи назвали это «возвращением девяностых». Другие просто посмеялись над глупыми нарушителями, не попытавшимися даже спрятать биты.