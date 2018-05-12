В Иркутске студентка осуждена на 6,5 лет за убийство возлюбленного

Вчера, 16:46

Закончился судебный процесс по делу об убийстве молодого мужчины в Иркутске. Обвиняемая получила значительный срок в колонии общего режима, хотя виновной себя так и не признала.

Студентка местного университета проведет шесть с половиной лет за колючей проволокой в колонии общего режима, по обвинению в убийстве своего возлюбленного. Инцидент произошел год назад, когда местная жительница пригласила на празднование своего дня рождения, своего молодого человека и лучшую подругу. В процессе застолья мужчина начал оказывать знаки внимания гостье.

Фатальный финал наступил после того, как молодой человек уютно устроились на подоконнике, чтобы покурить. Ревнивая студентка толкнула своего возлюбленного в грудь, после чего он выпал из окна и, ударившись головой об асфальт, скончался на месте. Позднее подследственная пыталась доказать, что не замышляла убийство, однако следователи, а затем суд, не приняли версию роковой случайности. В Иркутске дело вызвало широкий общественный резонанс.