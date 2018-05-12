В Сосновке из банкомата злоумышленник похитил 500 000 рублей

Вчера, 16:51

Инцидент произошел вчера в небольшом населенном пункте Сосновка. Сотрудники правоохранительных органов открыли по данному факту уголовное дело.

В данное время проводится поиск злоумышленника, укравшего 500 000 рублей. Ограбленный банкомат являлся собственностью «Почты Банка».

Эпизод кражи недавно произошел и на Крайнем Севере России. Там главный бухгалтер одной из пожарных частей Якутии украла, пользуясь своим положением на работе, более 1,2 миллиона рублей. Она играла на финансовой платформе, внося туда похищенные средства, но постоянно все проигрывала. Ее задержали и приговорили к штрафу в 120 000 рублей, также она выплатит ущерб в полном объеме.