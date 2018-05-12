В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве студентки

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Суд на два месяца взял под стражу 21-летнего петербуржца. Труп 20-летней девушки обнаружили в квартире в районе проспекта Коломяжского 7 мая.

Сотрудники полиции арестовали жителя Санкт-Петербурга, который стал подозреваемым в зверском убийстве студентки. По одной из версий следствия, она одолжила ему 300 тысяч рублей. Предыстория говорит, что молодой человек пришёл к своей подруге в гости. Он был в опьяневшем виде. Девушка решила напомнить другу про долг, в результате чего тот накинулся на неё. Он напал на девушку с ножом, в ходе чего нанёс ей около 80 ранений. После сфотографировался с телом.

Подозреваемый во время следствия утверждал, что предпринял такие действия с целью самообороны. На данный момент сотрудники полиции работают над выяснением всех причин и обстоятельств инцидента.