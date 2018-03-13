В Улан-Удэ ревнивый муж-уголовник вонзил нож супруге в голову

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В Улан-Удэ 30-летний мужчина в 9-й раз стал фигурантом уголовного производства, вонзив нож в голову 26-летней жене на почве ревности.

Не так давно житель Улан-Удэ отсидел 8-й срок за кражу. Вернувшись на свободу, уголовник узнал о новых любовных отношениях своей супруги. Долгими уговорами 30-летний мужчина вынудил 26-летнюю женщину воссоединить семью. Однако измена не осталась безнаказанной. В один из мартовских вечеров подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, припомнил жене отношения с другим мужчиной и начал мстить. Взяв все имеющиеся в доме кухонные ножи, предполагаемый злоумышленник стал метать их в потерпевшую, пока один из острых предметов не встрял женщине в голову.

Несмотря на тяжелую травму, жительница Улан-Удэ смогла вызвать скорую. Пока врачи вытаскивали пострадавшую с того света, уголовник бросился в бега. Однако далеко уйти ему не удалось, правоохранители быстро настигли подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый злоумышленник отрицает инкриминируемые обвинения.