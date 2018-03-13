В Москве гастарбайтер трижды изнасиловал 22-летню девушку

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В Москве воскресным вечером произошло преступление на сексуальной почве. 46-летний гастарбайтер из ближнего зарубежья трижды изнасиловал 22-летнюю местную жительницу. Подозреваемый задержан.

Как сообщают в коммуникационном подразделении столичной полиции, преступление произошло а одном из спальных районов столицы. Местная жительница возвращалась домой после посиделок с подругами. Воспользовавшись не совсем адекватным состоянием девушки, мужчина заманил ее в подсобное помещение электродепо. Там злоумышленник сразу проявил агрессию и под угрозой избиения изнасиловал девушку три раза.

Когда насильник уснул, девушке удалось выбраться из подсобки и дойти до ближайшего отделения полиции. Правоохранители задержали подозреваемого в сексуальном насилии. Медицинская экспертиза подтвердила слова девушки. Теперь приезжему рабочему придется отвечать перед российским законом. Следственные действия продолжаются.