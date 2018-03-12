VistaNews.ru


В Башкирии любовник задушил женщину и выбросил с балкона

Вчера, 23:24

В Башкирии любовник задушил 31-летнюю подругу и тело сбросил с балкона в снег. Было установлено, что между ними предварительно произошла ссора на фоне пьяного застолья.

Женщину из Уфы считали ранее пропавшей без вести. Согласно решению следователей СК Башкирии, подозреваемый в убийстве ранее пропавшей женщины находится под стражей до суда. Возбуждено уголовное дело, расследование которого уже практически находится на финальной стадии.

Оперативниками было установлено, что 17 февраля 34-летняя гражданская жена ушла к своему любовнику ночевать после очередного семейного скандала. Молодые люди изрядно выпили, а потом произошла ссора. В процессе разборки, 39-летний мужчина задушил свою подругу, а чтобы столкнуть следователей с правильного пути, он избавился от тела убитой. Он сбросил тело с балкона в снег. Позже он перетащил его за гаражи, где 9 марта ее обнаружили прохожие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.