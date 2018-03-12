В Башкирии любовник задушил женщину и выбросил с балкона

Вчера, 23:24

В Башкирии любовник задушил 31-летнюю подругу и тело сбросил с балкона в снег. Было установлено, что между ними предварительно произошла ссора на фоне пьяного застолья.

Женщину из Уфы считали ранее пропавшей без вести. Согласно решению следователей СК Башкирии, подозреваемый в убийстве ранее пропавшей женщины находится под стражей до суда. Возбуждено уголовное дело, расследование которого уже практически находится на финальной стадии.

Оперативниками было установлено, что 17 февраля 34-летняя гражданская жена ушла к своему любовнику ночевать после очередного семейного скандала. Молодые люди изрядно выпили, а потом произошла ссора. В процессе разборки, 39-летний мужчина задушил свою подругу, а чтобы столкнуть следователей с правильного пути, он избавился от тела убитой. Он сбросил тело с балкона в снег. Позже он перетащил его за гаражи, где 9 марта ее обнаружили прохожие.