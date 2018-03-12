СК Дагестана проверит информацию об избиении подростка полицейским

Вчера, 22:58

В Дагестане проходит расследование по поводу превышения своих полномочий сотрудником полиции. Ранее стала известна информация об избиении подростка работником правоохранительных органов в городе Дербент.

Сообщается, что неприятный случай произошел на территории южной автостанции Дербента. Подросток не захотел уступить автомобилю, в котором ехал полицейский, дорогу. По этой причине сотрудник полиции начал избивать парня и пытался затолкать его в машину.

Следственный комитет РФ по Дагестану осуществляет проверку и пытается выяснить все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.