Сексуальный извращенец надругался над малолетней девочкой в Майкопе

Вчера, 22:51

Педофил надругался над малолетней девочкой в Майкопе. Преступление было совершено 41-летним мужчиной, который теперь предстанет перед судом.

Уже в ближайшее время прокурор утвердит обвинительное заключение по уголовному делу относительно подозреваемого в совершении неправомерного поступка 41-летним жителем Майкопа, который изнасиловал малолетнего ребенка. По материалам уголовного производства, которое оперативники завели сразу после получения сигнала о совершении преступления сексуального характера, содержится мощная доказательная база против преступника.

Стало известно, что долгое время педофил проживал на территории Майкопа в одном доме с потерпевшей. В период с апреля по август 2017 года мужчина позволял себе некоторые сексуально выраженные вольности в адрес малолетней девочки, а потом несколько раз ее изнасиловал. Уголовное дело будет передано в суд, который изберет педофилу справедливое наказание.