В Новосибирске псевдодоктор украл у пенсионерки 2 млн рублей

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В Ленинском районе Новосибирска орудует 25-летний псевдодоктор. Мужчина (житель Сузунского района) украл у 91-летней пенсионерки 2 млн рублей. МВД по Новосибирской области сообщает о ходе расследования.

МВД по Новосибирской области расследует обстоятельства мошенничества и грабежа в Ленинском районе. По версии следствия, мужчина в костюме врача нагрянул с визитом к 91-летней пожилой женщине. Мужчина украл у обманутой жертвы 2 млн рублей. Его не остановил не возраст пострадавшей ни ее плохое состояние здоровья, которое псевдолекарь обещал поправить. Инцидент зафиксирован после заявления обманутой пенсионерки.