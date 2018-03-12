В Черкесске торговец продал травмат возле мечети

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На территории мечети в Черкесске неизвестный мужчина устроил торговлю оружием. В настоящее время его разыскивает полиция, заведено уголовное дело.

Один из жителей Черкесска продал своему соотечественнику травматический пистолет на территории мечети, которая расположена по улице Ленина. Это произошло сразу после Нового года. За столь пикантный товар покупатель заплатил 4 тысячи рублей. О столь смелом продавце покупатель ничего не сказал. Приметы он запомнил плохо.

В настоящий момент сотрудники полиции Черкесска заняты поисками неизвестного горожанина, который решил пополнить свои карманы столь оригинальным способом. О цели покупки травматического оружия покупатель не рассказал. Оперативники установили, что продавцом оказался один из местных жителей. Следователи завели уголовное дело по факту торговли запрещенным товаром.