Ревнивый житель Калининграда избил молотком соперника

Сегодня, 19:54

В Калининграде Международный женский день закончился для одного местного жителя в реанимации, а другого ждет суд и лишение свободы. Ревнивый 32-летний мужчина избил 23-летнего соперника молотком.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, 8 марта молодую жительницу Калининграда пришли поздравить двое мужчин, каждый из которых претендовал на особую благосклонность девушки. Сначала молодые люди чинно выпивали и закусывали. Затем атмосфера накалилась, возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

Более молодой ухажер явно побеждал соперника, тогда тот, решил переломить ход поединка, схватил молоток для мяса и нанес оппоненту несколько сокрушительных ударов по голове. Хозяйка дома вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, злоумышленник был препровожден в отделение. Против него возбуждено уголовное дело.