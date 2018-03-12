В одном из ресторанов Петрозаводска мужчина побил девушку

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В одном из ресторанов Петрозаводска мужчина избил девушку прямо на глазах у посетителей. Подозреваемый был задержан на Древлянке сотрудниками полиции.

Ночью 11 марта с одного из ресторанов Петрозаводска поступил тревожный вызов. На Древлянке дрались мужчина и женщина. На вызов выехал наряд Росгвардии.

Полицейские, приехав на место увидели, что 31-летний мужчина наносит удары кулаком 20-летней девушке. Нарушителя спокойствия взяли на месте и отправили в отделение полиции.

На данный момент проходит следственная проверка, в ходе которой выяснятся все детали произошедшего. Пока не известно, почему мужчина поступил так низко, а также не установлена личность пострадавшей и тяжесть полученных ею травм.