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В Муроме «умелец» вырезал и вклеил в водительские права категорию «В»

Сегодня, 19:17

В Муроме местный житель из-за своей хитрости попал под статью из уголовного кодекса. После проверки его водительских прав, автоинспекторы увидели, что 53-летний водитель грузовика самостоятельно вклеил в права категорию «В», дающую право управлять легковыми автомобилями.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городского управления ГИБДД, водитель грузовика был остановлен на окраине Мурома для рутинной проверки документов. Вид водительского удостоверения показался автоинспекторам несколько странным. Пробив данные в электронной базе, сотрудники ГИБДД выяснили, что категория «В» у мужчины не открыта.

Мужчине ничего не оставалось, как признаться в совершенном проступке. Он рассказал, что вырезал литеру из другого документа и вклеил ее. Правонарушитель хотел устроиться на работу в службу такси, где ему обещали неплохой заработок. Однако теперь муромец вероятно вынужден будет заплатить большой штраф, в лучшем случае. Против него возбуждено уголовное дело.


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