Напавший с граблями на барнаульца мужчина отправился в колонию

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В сентябре прошлого года на станции Шпагино на мужчину напал неизвестный с граблями. Ударив несколько раз 36-летнего жителя Барнаула садовым прибором по голове преступник скрылся, забрав рыбацкий чехол и личные вещи. Полиции удалось найти злоумышленника.

Как сообщают в пресс-службе районного МВД, полиции удалось отыскать и задержать преступника. Им оказался 26-летний местный житель. Причины и мотивы подобного поступка выяснить правоохранителям не удалось. Однако после задержания и поиска веских доказательств дело было передано в суд.

После рассмотрения дела в суде 26-летний молодой человек, который ранее уже был судим, был признан виновным в нападении. Суд вынес приговор, и теперь мужчине предстоит провести 34 месяца в колонии строгого режима.