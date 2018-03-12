В Челябинске воспитательница детсада заставила ребенка есть суп, в который его вырвало

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В Челябинской области нянечка детского сада заставила ребенка есть суп, в который его вырвало. Заявление в прокуратуру написала мама девочки, с которой наказанный ребенок сидел рядом.

По словам матери, после увиденного ее дочь уже два месяца не может нормально питаться в садике и сейчас у нее проблемы с желудком. Но это еще не все проблемы. 11 родителей этой же группы детсада написали заявление о несправедливых денежных сборах. По их мнению, воспитатель тратит деньги не по назначению. К тому же, местные СМИ сообщают, что нянечка якобы обзывает детей и закрывает в темной комнате за непослушание. В общем, у прокуратуры достаточно работы с проблемным детсадом.