Житель Саранска поздравил супругу с 8 Марта ударом ножа

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8 Марта житель Саранска пришёл мириться с супругой, но в результате пырнул её ножом. Женщину доставили в больницу с ранениями. Сотрудники правоохранительных органов 1-го отделения полиции города Саранск задержали 36-летнего мужчину.

Предварительная информация о раненой 37-летней женщине поступила непосредственно из больницы.

"Вечером 8 марта 2018 года обвиняемый явился в квартиру, где живёт его супруга. До этого они жили отдельно по причине недавней ссоры. В ходе застолья супруги уптребляли спиртное, жена решила вспомнить о ссоре", - отмечают в МВД республики.

Мужчина не одобрил высказывания в свой адрес, схватил нож в руку и ударил им жену в область живота, а после и в щеку. По факту совершённого преступления в полиции возбудили уголовное делопроизводство. Теперь мужчине могут вменить до 10 лет тюрьмы.