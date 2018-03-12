Самарская таможня изъяла у пассажирки чучело черепахи, челюсть акулы и коралл

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Через самарскую таможню женщина пыталась провезти необычные вещи, среди которых оказалось чучело черепахи, челюсть акулы и коралл. Пассажирку задержали сотрудники аэропорта "Курумоч".

Она прилетела из ОАЭ. Уникальные предметы везла в картонных коробках. Как рассказала путешественница, все эти подарки предназначались детям. Цену на данный товар не знает, как и правила ввоза в страну. О заполнении декларации тоже ничего не слышала. Оказывается, данные сувениры есть в списке видов животных и растений, которые подпадают под запрет Конвенции про международную торговлю видами дикой флоры и фауны. Как раз эти и находятся под угрозой вымирания. Именно поэтому в этом случае нужен разрешительный документ, которого не оказалось у женщины.

Самарчанке могут вменить уголовную ответственность.