В Чувашии осудят насильника-убийцу 20-летней девушки

Сегодня, 15:26

Суд рассмотрит дело 19-летнего насильника-убийцы. В Чувашии в ночь на 20 августа 2018 года в Комсомольском районе нетрезвый парень надругался и забил до смерти 20-летнюю девушку.

В Чувашии суду предстоит разобраться в обстоятельствах преступления, совершенного в ночь на 20 августа прошлого года. По версии правоохранительных органов, 19-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, совершил изнасилование 20-летней девушки. Чтобы скрыть результаты преступления избил свою жертву, чем спровоцировал ее смерть.

На данный момент доказательства вины душегуба приняты судом на рассмотрение. Если вину парня докажут, он может сесть за решетку уже по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

К слову, в Петрозаводске беременная женщина убила своего возлюбленного после бытового конфликта.