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При помощи гантель мужчина убил ветеринара в «Новой Москве»

Сегодня, 13:52

В «новой Москве» произошло убийство одного из ветеринаров. Известно, что в качестве орудия убийства преступник выбрал гантели.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием убийства ветеринара, которое произошло в «Новой Москве». Сообщается, что на месте преступления обнаружено орудие, которым оно совершено – гантели, и использованный презерватив.

Информация о происшествии поступила 8 марта от руководителя ветеринарной клиники в Апрелевке. Он сообщил в полицию, что его сотрудник не вышел на работу и не отвечает на телефонные звонки. В дом пропавшего доктора полиция попала только после того, как ее сотрудники взломали дверь. После этого они обнаружили тело 47-летнего хирурга с разбитым лицом. Рядом с телом лежали окровавленные гантели.

Специалисты провели все необходимые следственные мероприятия, тело ветеринара направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. В ходе расследования правоохранителям удалось выйти на след 35-летнего мужчины, который является уроженцем Казахстана, именно его и подозревают в совершении данного преступления. На данный момент проверяются все имеющиеся против него улики.


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