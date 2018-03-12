На Камчатке двое мужчин изнасиловали девушку

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Подозреваемые жители Петропавловска познакомились со своей жертвой на автобусной остановке. Они пригласили девушку к себе в квартиру, угостили алкогольными напитками и предложили вступить в интимную близость. Девушка отказалась, после чего ее избили и изнасиловали.

Сообщается, что 23-летняя жительница Петропавловска-Камчатского добровольно пошла в квартиру к своим новым знакомым. Также она добровольно выпивала с ними «горячительные» напитки. Когда мужчины «дошли до кондиции», им захотелось воспользоваться девушкой в интимном плане. Она отказалась. Однако, отказ не остановил подозреваемых. Они избили ее и принудили силой к половому акту.

В данный момент мужчины задержаны. Ими оказались двое приятелей 35 и 46 лет. В ведомстве отмечают, что оба подозреваемых ранее имели судимости. Также отмечается, что один из них отбывал в колонии длительный срок за убийство.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. По его завершению дело об изнасиловании будет передано в суд для дальнейших разбирательств.