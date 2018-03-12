В Волхове пенсионеру перерезали горло и отрубили мизинец

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В Волхове Ленинградской области произошло разбойное нападение на пенсионера. В результате ему перерезали горло и отрезали мизинец.

В ночь на 11 марта в Волхово (Ленинградская область) произошло нападение на пенсионера, которое закончилось зверским убийством. Трагедия случилась на парковке по улице Ярвенпяя, неподалеку от дома №5. Тело мужчины было обнаружено случайными прохожими, которые и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В полиции города сообщили, что мужчина был зверски убит, по предварительной версии его еще подвергали пыткам. После проведения судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что у пострадавшего сломаны ноги, на кисти одной руки отрезан мизинец, а впоследствии преступники перерезали своей жертве горло.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование. Всех, кто имеет какую-либо информацию относительно данного происшествия, просят сообщить в полицию. На данный момент устанавливается личность мужчины, по предварительным данным, он пенсионер.