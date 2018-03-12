В Москве пенсионера с инсультом убили ради 150 тысяч рублей

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В районе Кунцево Москвы на Партизанской улице произошло убийство пенсионера с инсультом. Труп 62-летнего мужчины обнаружила проживающая отдельно супруга. Причиной расправы стали 150 тыс. рублей.

В столице в районе Кунцево 58-летняя женщина обнаружила труп своего супруга. Женщина пришла к мужу, проживающему отдельно, и сообщила правоохранительным органам. По словам вдовы, мужчина страдал проблемами со здоровьем и недавно перенес инсульт. Убийца задушил 62-летнего пенсионера, завладел суммой денег в размере 150 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого в совершении преступления разыскивают в столице. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».